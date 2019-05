ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 20 MAI * Romania doreste implementarea cat mai rapida a mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European (SEE) si Norvegiei, statul roman fiind al doilea beneficiar, ca valoare, si primul semnatar al memorandumurilor de intelegere, pentru perioada 2014-2021, cu un total de 500 de milioane de euro, a declarat, luni, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, la Bruxelles.



* Impactul schimbarilor climatice trebuie sa fie abordat serios si este nevoie sa oprim pierderea masiva de biodiversitate, a atentionat, luni, comisarul european pentru politici… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

