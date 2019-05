ŞTIRILE SERII - ECONOMIC - 17 MAI * Cresterea economica a Romaniei poate fi un motiv de mandrie, insa pana acum acest lucru a creat dezechilibre si toate masurile din acest an electoral, inclusiv cresterile salariale, trebuie foarte bine dozate, intrucat, ca si in medicina, excesul poate face mai mult rau decat bine, a declarat, vineri, Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, intr-o conferinta de presa. * Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a facut o gluma despre noul indice IRCC in functie de care se calculeaza ratele creditelor, aratand ca, la fel ca orice medie, reflecta o situatie similara cu cea in care trebuie sa te asezi cu o jumatate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avertisment dur de la Banca Naționala a Romaniei (BNR): instituția condusa de catre Mugur Isarescu se așteapta la o creștere a prețurilor in perioada urmatoare și și-a majorat prognoza de inflație de la 3% la 4,2%. Motivele: stimularea cererii interne peste potențialul economic al țarii noastra și creșterea…

- Nu avem motive serioase sa vedem o depreciere a leului, cu exceptia deficitului comercial, dar sa nu ma intrebati cat va fi cursul, pentru ca nici eu nu stiu, a declarat, vineri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, in conferinta privind Raportul trimestrial asupra inflatiei.…

- In februarie, BNR a crescut de la 2,9% la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru finalul lui 2020. Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie…

- * ROBOR-ul, prin rolul sau de indicator pentru credite, a fost demonizat pur si simplu si sa nu va asteptati ca acest IRCC vine ca un miracol si face dreptate pentru toata lumea, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, intr-un briefing de presa. * ROBOR…

- Pentru aducerea aurului in tara nu este nevoie de o lege, ci doar de acordul Parlamentului, iar pentru acest lucru nu trebuie schimbata Legea Bancii Nationale, a declarat, marti, intr-un briefing de presa, Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu.

- * Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a afirmat marti, la Universitatea 'Ovidius' din Constanta, ca intrarea in zona Euro nu mai este un panaceu, iar daca Romania va adera la moneda unica fara sa fie pregatita, atunci problemele nu numai ca nu i se vor rezolva, ba dimpotriva,…

- * Campioana olimpica, mondiala si europeana la spada, Ana-Maria Popescu, a declarat, joi, ca intarzierea aprobarii bugetului pe anul 2019 reprezinta o problema pentru sportul romanesc in an preolimpic, precizand ca in acest moment singura sursa de finantare a federatiilor nationale o reprezinta Comitetul…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care sunt calculate dobanzile la creditele in lei, a crescut marți la 3,29%, cel mai mare nivel din ultimele patru luni, potrivit informațiilor publicate pe propriul site de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR reprezinta media dobanzilor…