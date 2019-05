* Peste 23 de milioane de euro vor intra luni, 13 mai, in conturile beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) care au depus, in luna aprilie, cereri de plata la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) pentru proiecte de investitii, a anuntat, vineri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR).



* Societatea de Transport Bucuresti (STB) incepe sambata o campanie de curatenie a vehiculelor de transport in comun, acestea urmand sa intre intr-un program de spalare si igienizare in interior si exterior, iar ulterior vor fi monitorizate pentru…