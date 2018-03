ŞTIRILE SERII BUCUREŞTI - 23 MARTIE * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, la Bruxelles, ca decizia in privinta cererii de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, va fi luata mai degraba dupa Pasti. Vinerea trecuta, avizul negativ al Sectiei pentru procurori a CSM privind propunerea de revocare a lui Kovesi a ajuns la presedintele Iohannis. Potrivit legii, propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA este facuta de ministrul Justitiei, iar Sectia pentru procurori a CSM da un aviz consultativ. Decizia de revocare apartine presedintelui tarii.



