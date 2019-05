ŞTIRILE SERII BUCUREŞTI - 20 MAI * La Inalta Curte de Casatie si Justitie se desfasoara ultimul termen in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. La instanta de fond, Liviu Dragnea a fost condamnat in acest dosar la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz in serviciu, fiind achitat pentru instigare la fals intelectual. Reprezentantul DNA a cerut luni ca Dragnea sa fie condamnat si pentru instigare la fals intelectual, iar pedepsele aplicate acestuia sa fie orientate spre mediu si nu spre minim, asa cum a apreciat instanta de fond. Liderul social-democratilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un procuror de la DNA a cerut luni magistratilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman si pentru savarsirea infractiunii de instigare la fals intelectual. La instanta de fond, Liviu Dragnea a fost…

- Curtea Constitutionala este asteptata, luni, sa dea o decizie pe sesizarea lui Florin Iordache, in calitate de vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in privinta completurilor de trei judecatori de la instanța suprema specializate in cazuri de coruptie. Decizia ar putea avea efecte și asupra procesului…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, luni, cererea formulata de avocatii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, de recuzare a unui judecator din complet. Dupa anunt, instanta a precizat ca va incepe cu audierea Olgutei Sefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, este citat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, in care a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de instigare la abuz…

- * Augustin Lazar a anuntat ca isi va depune candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. * Liviu Dragnea si-a delegat atributiile de sef al Camerei Deputatilor, pentru perioada 16 - 24 martie, lui Florin Iordache, vicepresedinte…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, este citat, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru a fi reaudiat in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, conform agerpres.ro. Totodata, la acest termen,…

- UPDATE – 19.02.2019, ora 10:45 Instanta suprema a admis cererea depusa de Liviu Dragnea privind reaudierea sa in dosarul DGASPC Teleorman, in care are o condamnare in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, liderul PSD fiind citat pentru data de 18 martie. ‘Admite, in parte, cererile…