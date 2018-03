Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum bine stiti am fost atacat de presedintele UDMR, ba chiar am fost avertizat ca, daca depunem sesizare la CCR, nu stiu ce o sa se intample si cum o sa fie relatiile dintre PNL si UDMR. Eu am spus ca noi nu atacam la CCR din motive de natura etnica, ci atacam din motive de natura constitutionala…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege referitor la infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures reprezinta "un mesaj extrem de dur" in 2018 din partea CCR, mentionand ca acest lucru demonstreaza…

- Curtea Constitutionala a admis sesizarea depusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Legea a fost inițiata de UDMR și prevedea reinființarea unui liceu cu predare…

- Dreptul de a dispune cu privire la infiintarea, desfiintarea, fuziunea sau divizarea unitatilor de invatamant de stat, confesional si particular, preuniversitare, apartine autoritatilor administratiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor scolare, a precizat luni Curtea Constitutionala,…

- UDMR clasifica drept “rusinoasa” decizia Curtii Constitutionale a Romaniei de a admite sesizarea privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. “Decizia Curții Constituționale este revoltatoare. Suntem dezamagiți, comunitatea noastra este…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, dupa ce Curtea Constitutionala a admis sesizarea PNL privind neconstitutionalitatea legii de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, ca asteapta ca liderul UDMR Kelemen Hunor sa isi ceara scuze. „Dupa cum bine…

- Judecatorii Curții Constituționale au decis ca inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic II. Rakoczi Ferenc de la Targu Mureș este neconstituționala. Aceasta decizie este o lovitura grea pentru Liviu Dragnea, cel care spunea, in 2017, ca a discutat cu Viktor Orban, premierul Ungariei, iar una…

- UPDATE: Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, luni, sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. „Parlamentul nu poate sa dea legi cu caracter individual care sa produca efecte pentru o singura persoana…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis luni sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, potrivit AGERPRES.Sesizarea s-a aflat pe oerdinea de zi a sedintei CCR in 7 martie, care a amanat pronuntarea pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis luni sesizarea PNL si PMP referitoare la proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. (continua) AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ada Vilceanu)

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa se pronunte, luni, asupra sesizarii depuse de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP privind legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen…

- * Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 95, informeaza Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Potrivit sursei citate, ultimele doua persoane care au decedat din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer...

- CCR a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anunta presedintele Curtii, Valer Dorneanu.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anuntat presedintele CCR, Valer Dorneanu. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica,…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala dezbate, miercuri, sesizarea despusa de un grup de 50 de parlamentari PNL si 16 parlamentari PMP asupra legii privind infiintarea Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara. Presedintele executiv al PMP Eugen Tomac afirma ca infiintarea liceului…

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza miercuri sesizarea PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures. Potrivit informatiilor publicate pe site-ul CCR, pe ordinea de zi a sedintei de plen de miercuri se afla obiectia…

- Potrivit Consiliului Național Secuiesc, maghiarii vor participa la comemorarea și marșul ce vor fi organizate cu ocazia Zilei Libertații Secuilor. La marșul din 10 martie va fi depusa și o petiție prin care se cere autonomie teritoriala a ținutului, potrivit Agerpres. Acțiunea are toata…

- * Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. El a declarat ca, probabil, nu va cere un vot de incredere la congres,…

- * Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat, pentru AGERPRES, ca nu va avea o discutie cu Laura Codruta Kovesi asupra Raportului privind activitatea manageriala de la Directia Nationala Anticoruptie. Intrebat daca intentioneaza sa il cheme pe procurorul-sef al DNA pentru a purta o discutie…

- "Romania nu este o tara model in ceea ce priveste protectia comunitatilor minoritare. Aceasta realitate, repetata deseori si in multe foruri, este sustinuta, inca o data de ultimul raport al Consiliului Europei. Uniunea saluta concluziile Comitetului Consultativ al Consiliului Europei, in care se…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, spune ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca “folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar”. El a adaugat ca PNL “va trebui sa dea o explicatie…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirma ca nu exista niciun element de neconstitutionalitate in ceea ce priveste infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures si acuza PNL si PMP ca "folosesc orice ocazie sa blocheze dialogul romano-maghiar". Kelemen mai spune ca PNL "va trebui sa dea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca va discuta in 7 martie sesizarea PNL si PMP in cazul legii privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, au informat oficiali ai institutiei, marti, pentru Agerpres.Grupurile parlamentare ale PNL si PMP au anuntat…

- CCR va discuta L. de infiintare a Liceului Teologic Romano-Catolic Kelemen Hunor. Foto: facebook.com/kelemenhunor.rmdsz. Curtea Constitutionala a stabilit ca va discuta pe 7 martie sesizarea depusa de PNL si PMP în cazul legii privind înfiintarea, la Târgu Mures, a Liceului…

- PNL si PMP au atacat la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca demersul strica relatiile dintre formatiunea sa si PNL pe termen mediu si lung.Senatul a adoptat pe 7 februarie, in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- * Mihaiela Moraru Iorga, procuror in cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale). * Proiectul de lege privind combaterea violentei in familie va fi adoptat in sedinta de Guvern, a anuntat premierul Viorica Dancila,…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, dupa adoptarea de catre Senat a proiectului privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures, cu predare exclusiv in limba maghiara, ca pana la materializarea acestui proiect mai este un singur pas, respectiv promulgarea de catre seful…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a propunerii legislative privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca liberalii iau in calcul atacarea la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a propunerii legislative pentru infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures ca unitate de invatamant preuniversitar cu predare in limba maghiara. "Suntem…

- * Aproximativ unul din sase romani (15%) a consumat, in ultimul an, antibiotice fara reteta furnizata de medic, se arata intr-un studiu realizat de Cult Market Research. Conform cercetarii, nu exista diferente majore de consum intre tineri, adulti si varstnici. * Ministerul Public a anuntat…

- Infiintarea de noi centre de mari arsi este o prioritate a noului ministru al Sanatatii. La doi ani si trei luni de la tragedia din Colectiv, Romania are mai putin de 20 de paturi pentru astfel de pacienti, toate in Capitala. Patru centre urmeaza sa fie deschise la Timisoara, Iasi si Bucuresti. "Sunt…

- * Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri. * Conducerile Senatului si Camerei Deputatilor au decis ca plenul comun al Parlamentului sa se intruneasca…

- * Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Prezent la Inalta Curte, Paul Stanescu a declarat ca va demisiona din functie daca va fi inculpat…

- *** Cercetarile in dosarul privind moartea politistului Bogdan Gigina s-au prelungit din cauza ca s-a asteptat declasificarea unor documente, dar si pentru ca partile au cerut audierea unui numar foarte mare de persoane, potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES. Anterior, familia politistului…

- * Fostul deputat PSD Ionel Arsene, in prezent presedinte al CJ Neamt, a fost retinut de procurorii DNA pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Arsene, in calitate de deputat si presedinte al organizatiei PSD Neamt, a primit de la o persoana (martor…

- La sfarsitul anului trecut, patronul SC Grup Feroviar Roman SA, omul de afaceri Gruia Stoica, a pierdut un proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) de pe urma caruia ar fi putut castiga 10 milioane de lei. Initial, Stoica avusese castig de cauza la instantele comerciale din Targu Mures.…

- In urma analizelor privind resursa umana specializata in domeniul medico-militar, ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a dispus dublarea numarului de locuri pentru formarea medicilor militari. In anul de invatamant 2018-2019, 100 de locuri vor fi scoase la concurs la admiterea in Institutul Medico-Militar,…

- * Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost aleasa presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) iar vicepresedinte va fi procurorul Codrut Olaru. Noul presedinte al CSM a transmis un mesaj de unitate catre magistrati si unul de deschidere fata de celelalte puteri ale statului. …

- * Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati la sediul DIICOT pentru a fi audiati in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, insa cei doi nu s-au prezentat deoarece citatiile nu au ajuns la timp, iar procurorul de caz…

- * Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocand motive de sanatate. 'Va aducem la cunostinta faptul ca astazi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pana i-a inaintat prim-ministrului Romaniei, domnul Mihai Tudose, demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- * Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit/ venit/ dividende, a impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. In acest sens, Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta…

- * Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro, informeaza DNA. …

- * Parlamentul a tinut o sedinta solemna consacrata implinirii a 28 de ani de la Revolutie, ocazie cu care liderii politici au vorbit despre momentele din 1989. - Premierul Mihai Tudose si-a exprimat respectul profund fata de romanii care au platit cu viata in decembrie 1989 pentru libertate…

- * Presedintele Klaus Iohannis a avut o intalnire informala cu jurnalistii, in care a abordat mai multe teme. - Seful statului considera ca "proiectul de buget are cateva zone discutabile", dar nu se pronunta acum in acest caz. - "Aceste incercari de a controla sistemul judiciar…