- Evenimentul - concursul s-a numit "Concurs de batut femeia", care a avut data de "inceput" pe 1 decembrie, chiar de Ziua Romaniei. Foarte multe persoane s-au amuzat copios in legatura cu acest eveniment lansat pe internet si au reactionat hilar la postarile evenimentului, insa nu s-a sfarsit asa!…

