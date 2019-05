Stiri pe aceeasi tema

- Bobby Joe Long, in varsta de 65 de ani, a fost capturat dupa crimele in serie comise in decursul a opt luni, in 1984, dupa ce si-a eliberat singura victima care a supravietuit, Lisa Noland, pe care a violat-o in repetate randuri pe parcursul a 26 de ore, relateaza NBC News, preluat de digi24.ro. Babatul…

- Robert Long, zis si „Bobby” era cunoscut despre unul dintre cei mai periculoși criminali din Florida! Barbatul a comis fapte strigatoare la cer, violuri și a inregistrat și cazuri de rapire de persoane.

- Un criminal in serie a fost executat dupa 35 de ani, dupa ce au ieșit la iveala cazurile monstruoase pe care barbatul le-a comis. Barbatul, tata a doi copii, a devenit violent la inceputul anilor '80. El...

- Un criminal in serie american a fost executat joi in Florida, la 35 de ani dupa ce a violat si ucis cel putin opt tinere in regiunea Tampa, potrivit AFP preluata de Agerpres. Robert Long, zis si 'Bobby', in varsta de 65 de ani, a primit injectia letala in inchisoarea statului Florida, la Rainford,…

- Robert Long, zis si 'Bobby', in varsta de 65 de ani, a primit injectia letala in inchisoarea statului Florida, la Rainford, a spus purtatorul de cuvant al serviciilor penitenciare din acest stat din sud-estul SUA, precizand ca executia s-a derulat 'fara incidente'. El a fost condamnat la pedeapsa…

- CHIȘINAU, 17 mai – Sputnik. Oamenii legii au reținut membrul unei grupari infracționale care estorca mijloace banești prin intermediul rețelelor de socializare. Victimelor le erau prezentate date și fapte care nu corespund realitații, în scopul însușirii unor mijloace financiare.…

- Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei victime - Livia Florentina Bunea si fiica ei de opt ani Elena Natalia Bunea din Romania si Maricar

- Caz tulburator in Cipru! Un barbat, fost ofițer de armata, a recunoscut ca a ucis 7 femei. O romanca și fiica ei de 8 ani sunt pe lista victimelor. In timpul interogatoriului, militarul a recunoscut și alte cinci crime. Autoritațile cipriote cauta acum trupurile neinsuflețite.