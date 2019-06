Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Frank Timis, originar din Romania, care traiește o viața luxoasa in Marea Britanie, a platit doar 35,20 lire sterline impozit pe venit in 2017, arata o investigație BBC. Frank Timis sta intr-un penthouse pentru carte platește o chirie lunara de 14.000 de lire sterline și ia masa in…

- Omul de afaceri Frank Timis, originar din Romania, care traiește o viața luxoasa in Marea Britanie, a platit doar 35,20 lire sterline impozit pe venit in 2017, arata o investigație BBC. Frank Timis stă într-un penthouse pentru carte plătește o chirie lunară de 14.000 de lire…

- Un numar de unsprezece companii care produc si exporta vin romanesc participa, incepand de luni, la Targul de Vinuri de la Londra (London Wine Fair), informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). Marea Britanie reprezinta principala piata de export pentru…

- Ovidiu Popa, barbatul din județul Galați care s-a filmat in timp ce iși batea fara mila cei doi copii, și-a primit pedeapsa. Tatal violent a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Barbatul de 41 de ani din comuna Nicorești din Galați este acuzat de amenintare, violenta in familie si rele tratamente…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord, potrivit agerpres.ro.Ministerul…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord. Ministerul pentru…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) a transmis luni o noua serie de informatii firmelor din Romania referitoare la regimul tarifar provizoriu care ar putea intra in vigoare in relatia cu Marea Britanie in cazul unui Brexit fara acord.

- Ștefan Mandachi, omul de afaceri din Suceava care a inițiat mișcarea #șieu, a declarat ca nu comenteaza declarații politice, dupa ce Liviu Dragnea, liderul PSD, l-a acuzat ca face „circ” prin inaugurarea simbolica a primului metru de autostrada al Moldovei. Inconjurat de aproape 2.000 de oameni, Ștefan…