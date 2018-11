Stiri pe aceeasi tema

- Spiridon Orlovschi, fiul unui preot din judetul Botosani, pasionat de muzica la pian, dar si de cea afro-americana, a scris o lucrare unicat in momentul de fata in Romania, o carte-documentar despre lumea muzicii afro-americane si genurile sale reprezentative.

- Pe 28 noiembrie se implinesc doi ani de la cumplitul accident de avion in care a fost implicata echipa braziliana Chapecoense, accident in urma caruia au murit 71 de pasageri și alți membri ai echipajului. Neto, fundașul central al lui Chapecoense, s-a numarat printre cei 3 jucatori supraviețuitori…

- O femeie despre care se crede ca este cea mai batrana persoana din lume a povestit ca a dus o viața grea și ca a avut o singura zi, in cei 129 de ani ai sai, in care a fost cu adevarat fericita. Potrivit pașaportului sau rus și a actelor de pensie, Koku Istambulova are 129 de ani, fiind nascuta pe 1…

- O librarie din Brasov a crezut in puterea online-ului, a reusit sa faca bani frumosi din carti ajunga, iar anul acesta va ajunge la o cifra de afaceri de 10 milioane de euro, dupa ce a investit 3 milioane de euro intr-un depozit necesar pentru acest segment.

- Muzicianul britanic Paul McCartney a terminat de scris prima sa carte ilustrata pentru copii, care se inspira din experienta lui de bunic, relateaza joi Press Association. Fostul component al legendarei formatii britanice The Beatles a anuntat ca a finalizat "Hey Grandude!", o poveste pentru copii,…

- Aproximativ unu din cinci (19%) angajatori din Romania și-a construit bugetul de salarii din 2019 luand in calcul un salariu minim de 1.900 de lei brut pe luna, similar cu cel din 2018, arata rezultatele celui mai recent sondaj realizat de Adecco Research, divizia de cercetare a companiei de servicii…

- O mireasa suparata ca nu a adunat suficienți invitați la nunta sa extravaganta, a amenințat ca-i va șterge de pe Facebook pe cei care nu accepta sa plateasca 3.000 de dolari pentru a merge la ceremonia care urma sa aiba loc in Thailanda, scrie Daily Mail. Mireasa, a carei identitate nu este cunoscuta,…

- O scriitoare americana care a scris o carte intitulata ”Cum sa-ți ucizi soțul” este cercetata penal pentru moartea consortului sau, care a fost impușcat mortal in luna iunie a acestui an. Nancy Crampton-Brophy, o scriitoare de romane de suspans, este acuzata ca și-a omorat soțul, Daniel Brophy, in varsta…