- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri, la o intalnire cu romani plecati la munca in strainatate, ca la CEC se lucreaza la un produs prin care se vor putea trimite bani acasa fara niciun fel de comision. "Romanii trimit bani acasa, foarte bine. Platesc de multe ori comisioane…

- Statele Unite, Italia, Franța, Marea Britanie și Germania solicita Serbiei și Kosovo sa relanseze dialogul privind normalizarea legaturilor, pentru a permite avansarea discuțiilor referitoare la aderarea la Uniunea Europeana, potrivit Reuters, potrivit Mediafax.Negocierile dintre Belgrad și…

- A furat un automobil, iar acum risca 3 ani de inchisoare. Este vorba despre un tanar de 19 ani, din Ialoveni, care a rapit un automobil de model Nissa, pentru a da o tura prin Capitala, iar la scurt timp l-a accidentat.In cadrul audierilor, faptasul si-a recunoscut vinovatia.

- Lui Anatole Ngamukol, atacant francez de 31 de ani, nu i s-a mai oferit nicio șansa in vara lui 2018 la Stade de Reims și i-a dat in judecata pe antrenorul și directorul general pentru „harțuire morala". Aparent, nu e nicio noutate. Peste tot in lume, sunt cluburi care vor scape de anumiți jucatori.…

- Aquinas Kasbar, de 19 ani, a recunoscut in fata unui judecator local ca a intrat prin efractie la gradina zoologica din Santa Ana, din apropiere de Los Angeles, intr-o noapte, in iulie 2018, pentru a-l fura pe Isaac, un lemurian in varsta de 32 de ani.Potrivit documentelor legale, tanarul…

- Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu, sustine, in raportul privind votul din diaspora trimis premierului, ca printre factorii care au dus la cozile formate la votul din 26 mai se numara suprapunerea referendumului cu alegerile europarlamentare, dar si “actiuni coordonate de aducere la vot…

- Anul acesta se implinesc 500 de ani de la intrarea in istorie a celui mai insemnat geniu al umanitații, Leonardo da Vinci, Italia și Franța onorand cu manifestari majore acest eveniment. Omul universal renascentist este ilustrat la modul absolut de Leonardo, epoca sa marcand o perioada fundamentala…

- Potrivit sursei citate, pentru cele 1.212 masini incluse in studiu, a caror valoare totala se ridica la aproape 17,6 milioane de euro si care aveau, impreuna, peste 192,85 milioane de kilometri reali, in anunturi cumulat numarul de km era mai mic cu 4,74 milioane. 'Aceasta diferenta reprezinta o…