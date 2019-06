Stiri pe aceeasi tema

- O platforma online de transmisiuni live a fost obligata, de un tribunal in China, sa plateasca 3.400 de lire unei femei al carei fiu a murit dupa ce a cazut de la etajul 62 al unui zgârie-nori.Momentul prabușirii a fost transmis pe platforma respectiva.Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- Insula se afla localizata in apropiere de Chilia Veche, județ Tulcea, Rezervația Biosferei “Delta Dunarii” (Patrimoniu mondial UNESCO), la 45 km de Tulcea și la 12 km de Mila 23. Insula are o forma alungita, asemanatoare unui bumerang, și prezinta nu mai puțin de 8 construcții, cu o suprafața…

- Anul acesta, pe 26 aprilie, s-au implinit 33 de ani de la accidentul nuclear de la Cernobil. A fost cel mai grav eveniment nuclear din istorie si a servit drept exemplu de nerepetat pentru cum un stat nu reuseste sa poarte grija propriilor cetateni intr-o situatie de criza majora.

- Cele mai ieftine biletele la EURO 2020, competitie care va fi organizata, in premiera, in 12 orase de pe intreg cuprinsul Europei, printre care si Bucuresti, vor costa 30 de euro, a anuntat, UEFA, duminica, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Turneul final, care se va desfasura intre 12…

- Un barbat din Peru a fost arestat, dupa ce a fost prins în timp ce fura 18 dolari din buzunarul unui profesor de 60 de ani. Ajuns la poliție, hoțul a îngenuncheat și i-a cerut iertare victimei.Cristian Capcha Espiritu a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce jefuia…

- Elon Musk a anunțat al cincilea model Tesla, un SUV electric compact care ar trebui sa fie disponibil din toamna lui 2020, cu prețul de 47.000 de dolari pentru versiunea cu 500 km autonomie. Mașina se conduce precum un model sport, a mai spus Musk care a precizat ca 75% dintre componente sunt comune…

- Una dintre vilele de protocol din Predeal ale lui Nicolae Ceausescu e de vanzare. Imobilul a fost folosit de fostul presedinte in perioada in care era adjunctul ministrului Fortelor Armate. Imobilul are opt camere si e construit in stil traditional.