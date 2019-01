Stiri pe aceeasi tema

- Imran Mostafa Kamel, fiul clericului islamist Abu Hamza, condamnat pe viața in SUA pentru terorism, a fost arestat pentru detinere de arma de foc in una dintre investigatiile declansate dupa uciderea canotorului dinamovist Tudor Simionov in fata unui club din Londra, informeaza postul Sky News.Imran…

- Imran Mostafa Kamel (26 de ani) a fost arestat miercuri, fiind suspect de uciderea romanului Tudor Simionov in noaptea de Revelion intr-un club din Londra. In plus, acesta e judecat și pentru deținerea de arme cu scopul de a crea panica, dupa ce a produs un alt incident in dimineața zilei de 1 ianuarie.…

- Ucis cu bestialitate in Londra, Tudor Simionov si-a petrecut ultimele clipe de viata in mijlocul a noua indivizi, care l-au injunghiat in piept, in fata cladirii Mayfair. Daily Mail a publicat un […]

- Ies la iveala detalii sfașietoare despre Tudor Simionov, romanul care a fost ucis la Londra, in urma unei confruntari cu noua indivizi. In varsta de 33 de ani, fusese canotor și avea un vis pe care nu a apucat sa-l vada implinit.

- Tudor Simionov a fost injunghiat mortal la Londra, in noaptea de Revelion. Un martor povestește cu groaza ce s-a intamplat in ultimele clipe din viața romanului care considerat acum un erou, in toata lumea.

- Britanicul Matthew Hedges a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de catre tribunalul federal de la Abu Dhabi, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea unei tari straine, a anuntat o purtatoare de cuvant a familiei sale. Londra s-a declarat „profund socata“, relateaza AFP.

- "Alaturi de tine pentru totdeauna, Fernando del Paso!'', a scris pe Twitter Universitatea din Guadalajara care i-a acordat scriitorului titlul doctor honoris causa in anul 2013.Celebru pentru culorile electrizante ale tinutelor pe care obisnuia sa le poarte si pentru simtul umorului, autorul…