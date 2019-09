Stiri pe aceeasi tema

- Nivelul radioactivitatii - in urma exploziei care a avut avut loc joi intr-o baza de testare de rachete nucleare in Marele Nord - a depasit de pana la 16 ori nivelul normal, a anuntat marti agentia rusa de meteorologie.

- Valul de caldura care afecteaza Europa continua, la Paris fiind inregistrata cea mai ridicata temperatura de cand au fost introduse masuratorile iar un record similar a fost inregistrat si in Olanda, informeaza The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Florin Calinescu lovește din nou! Viorica…

- Meteorologii anunța ca in cursul zilei de luni temperaturile vor atinge pragul caniculei in sudul țarii și disconfortul termic va fi extrem de ridicat in aceasta zona. Cele mai ridicate temperaturi se vor inregistra in Lunca Dunarii, Oltenia si Muntenia. „Luni se incalzeste, o sa avem o vreme calduroasa,…

- Vremea instabila care a dominat regiuni din Europa, in ultimele zile, nu ocolește nici țara noastra. Astfel, weekend-ul care urmeaza readuce instabilitatea atmosferica in majoritatea zonelor.

- Valul de caldura excesiva a acoperit mare parte din Europa. Meteorologii din Germania au emis avertizare cod violet de canicula si disconfort termic, în condițiile în care maximele prognozate pentru aceasta perioada sunt cu 10 grade peste media normala.

- Meteorologii prognozeaza o vreme calduroasa, dar instabila, pentru astazi. In special, sunt vizate zonele sudice, estice si cele centrale. Vremea in țara, pe 25 iunie Vreme calduroasa dar instabila prognozeaza meteorologii pentru azi, mai ales pentru zonele sudice, estice si cele centrale La noapte…

- Europa se va confrunta saptamana viitoare cu un val de caldura "exceptionala" prin precocitate si intensitate, fiind anunțate temperaturi de 40 de grade in timpul zilei si 25 de grade pe timpul noptii.

- Europa s-a confruntat saptamana aceasta cu furtuni violente, dar saptamana viitoare va fi marcata de un val de canicula, cu temperaturi cuprinse intre 35 si 40 de grade Celsius in Franta si Italia.