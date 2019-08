Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar francez in varsta de 18 ani a fost ranit grav dupa ce s-a electrocutat in noaptea de joi spre vineri in gara din Aiud dupa ce s-a urcat pe un vagon de marfa pentru a-si face un selfie.

- Un salvamar a fost batut de iubitul gelos al unei tinere care era sa se inece in Costinești, din cauza curenților marii. In acet caz, polițiștii au deschis o ancheta. Potrivit Poliției Constanța, un...

- Accident sinistru la Arad, un tânar a fost decapitat de tren, luni dupa-amiaza. Intre ipotezele luate în calcul de legisti, pornind de la declaratiile martorilor, se afla sinucidere sau un accident îm timp ce încerca sa-si faca un

- Scafandrii ISU B-IF au intervenit in jurul orei 6.oo pentru cautarea-salvarea a doi tineri care au intrat in raul Dambovita, in zona caminelor studentesti din Regie.Cel care a intrat primul in apa este un minor de 16 ani. El a reusit sa iasa din apa, a fost preluat de SMURD si transportat la spitalul…

- General-maiorul, Nikolai Tarakanov, care a condus misiunea de curațare a materialului radioactiv de pe acoperișul Centralei Nucleare de la Cernobîl, dupa accidentul din 1986, a oferit un interviu în contextul în care serialul Cernobîl a ajuns un fenomen.Integral pe Stirile…

- FOTO – Arhiva Joi, 2 mai, in jurul orei 13:30, polițiștii din cadrul Postului de Politie Comunal Iclod s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un tanar de 17 ani, din localitatea Iclod, județul Cluj, a condus un autoturism care apartinea tatalui sau, fara stirea acestuia. Acesta a condus autovehiculul…

- Andrei Olaru, un tanar in varsta de 22 de ani din Botosani, este declarat erou de catre oameni! Fara sa stea pe ganduri, tanarul, voluntar SMURD, a intervenit si a salvat un barbat in varsta de 63 de ani care zacea pe marginea drumului de mai bine de 24 de ore.