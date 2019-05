Stiri pe aceeasi tema

- # El a investit 3 milioane euro prin Fundația Conservation Carpathia, condusa de germanul Cristoph Promberger Vestea ca trei din cei patru copii ai miliardarului danez Anders Holch Povlsen au murit, de Paștele Catolic, in atacurile cu bomba din Sri Lanka a impresionat intreaga lume. Acum a devenit public…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, proprietarul unor lanțuri de magazine de moda, care a pierdut trei din patru copii in atentatele din Sri Lanka, anunțase in urma cu cateva zile ca va lasa intreaga avere copiilor sai.

- Atentatele din Sri Lanka au facut 310 de victime, iar printre ele se numara și trei dintre cei patru copii ai miliardarului danez Anders Holch Povlsen. Omul a facut avere din moda. Impreuna cu soția, el este proprietarul magazinelor online de haine Asos.com și Bestseller. Potrivit The Telegraph, Anders…

- Un cetatean francez se afla printre cetatenii straini ucisi in atentatele sinucigase comise in duminica Pastelui catolic in Sri Lanka, au anuntat luni autoritatile locale, scrie agerpres.ro.''Luni, 22 aprilie 2019, la ora 19.00 (locala - n.r.

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate ...

- Trei dintre cei patru copii ai miliardarului danez Anders Holch Povlsen, proprietarul lanturilor de magazine Bestseller si Asos, au murit in atentatele din Sri Lanka. Familia miliardarului vizita Sri Lanka de Paste, cand au avut loc atacurile teroriste soldate cu moartea a cel putin 290 de persoane…