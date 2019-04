Stiri pe aceeasi tema

- In perioada prilejuita de Sarbatorile de Paste și 1 Mai (26.04 – 01.05.2019), unitatile sanitare au program de zile libere. Se asigura insa rezolvarea urgentelor medico-chirurgicale prin Serviciile de Primiri Urgente si Camerele de Garda ale spitalelor. Serviciul Judetean de ...

- Romanii au ales sa-si petreaca vacanta de Paste si de 1 Mai in Bucovina, Maramures si statiunile de pe Valea Prahovei, dar si pe litoralul romanesc si in Delta Dunarii, insa nu au fost ocolite nici destinatiile de pe litoralul bulgaresc sau cele din Grecia, Turcia si Egipt. Tarifele pachetelor de vacanta,…

- Românii sunt prinși în aceste zile în nebunia cumparaturilor. În pregatirile pentru Paște ei cauta cele mai ciudate produse și sparg cei mai mulți bani pe lucruri de care poate n-au nevoie.

- Crescatorii de animale au scos la vanzare miei și carne de miel pentru Paște. Incepand de astazi, in cursul dimineții, o puteți cumpara din piața centrala din municipiu. Covasnenii sunt sfatuiți sa-și faca cumparaturile joi sau vineri, deoarece in ultima zi, adica sambata, nu este sigur ca vor mai…

- Romanii care calatoresc in Bulgaria, Grecia sau Croatia trebuie sa se informeze inainte de a pleca la drum pentru ca in aceste tari sunt anuntate fenomene meteo severe, avertizeaza Ministerul roman de Externe. In Bulgaria vor fi ninsori si viscol insotite de conditii de formare a poleiului, in Grecia…

- La ediția de primavara a Targului de Turism desfașurat online, turoperatorul Europa Travel a pregatit discounturi de pana la 40% pentru o mulțime de programe turistice in Europa potrivite pentru orice tip de calator. Romanii pot alege și dintr-o gama variata de circuite exotice cu avionul in toata lumea,…

- La ediția de primavara a Targului de Turism desfașurat online, turoperatorul Europa Travel a pregatit discounturi de pana la 40% pentru o mulțime de programe turistice in Europa potrivite pentru orice tip de calator. Romanii pot alege și dintr-o gama variata de circuite exotice cu avionul in toata lumea,…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat concluziile privind evoluția economica a Romaniei in perioada urmatoare, dupa ședința de politica monetara, care a avut loc joi. Astfel, Consiliul de Administrație al BNR a anunțat ca urmeaza o perioada de incertitudini și de riscuri economice, care vor influența…