- Azi e programat votul motiunii de cenzura a Opozitiei impotriva Guvernului Dancila. Cu cateva ore inainte de vot, PNL numara 239 de voturi, cu sase peste limita necesara, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, PSD spune ca motiunea va pica la o diferenta de doua voturi. Singura motiune de…

- Deputatul PMP Marius Pașcan a spus, in plenul reunit al Parlamentului, unde se dezbate moțiunea de cenzura impotriva Guvernului, ca grupul politic pe care il reprezinta va vota moțiunea, „in ciuda asalturilor amorezate nocturne”. „Cum iubiți aceasta țara, doamna Dancila, cand in fiecare luna mergeți…

- Moțiunea de cenzura depusa de opoziție impotriva Guvernului Dancila este slaba și nu va strange suficiente voturi pentru a trece, a spus deputatul PSD Titus Corlațean in plenul Camerei Deputaților. El a atacat opoziția pe tot parcursul discursului sau, acuzand-o ca va taia salariile și pensiile daca…

- Viorica Dancila a anunțat, cu doar 3 zile inainte de votul moțiunii de cenzura, ca a decis ca ședința de guvern sa aiba loc abia vineri. Motivul: sa nu se speculeze faptul ca rectificarea bugetara ar reprezenta o ”mita” pentru ca moțiunea sa nu treaca. In plus, premierul a precizat ca s-a luat decizia…

- A inceput razboiul politic la cel mai inalt nivel! Liberalii au depus motiunea de cenzura. Opozitia sustine ca are numarul de voturi pentru a darama Guvernul, in timp ce Viorica Dancila este convinsa insa acest demers va esua.

- USR considera ca motiunea de cenzura sa fie depusa cat mai curand, saptamana viitoare, fara sa se tina seama de strangerea semnaturilor necesare trecerii acesteia in Parlament, a declarat, miercuri, presedintele partidului, Dan Barna, care a adaugat ca nu trebuie sa se dea timp premierului Viorica…

- Partidele din opoziție, in frunte cu PNL au ajuns la o concluzie privind calendarul moțiunii de cenzura. In zona de opoziție aproape s-a batut in cuie ca data depunerii moțiunii sa fie 30 septembrie.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca in echipa Vioricai Dancila: Eu am incredere ca…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila ca este impresios necesar sa mearga in Parlament pentru a cere un vot pentru restructurarea Guvernului. In replica, Dancila a spus ca nu se teme sa mearga la votul din Parlament.Citește și: Moțiunea de cenzura, runda 2 de…