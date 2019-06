Stiri pe aceeasi tema

- Adolescenta olandeza Noa Pothoven, care a fost victima unor violuri în copilarie si suferea de depresie, a decedat dupa ce a încetat sa se mai alimenteze si sa se hidrateze, dar nu a fost eutanasiata, a declarat miercuri o clinica din Olanda,

- Keith Flint, solistul trupei Prodigy, a luat droguri inainte sa moara, pe 4 martie, potrivit rezultatelor unei anchete care arata ca, deși muzicianul s-a spanzurat, probele care sa susțina ipoteza sinuciderii sunt insuficiente, potrivit bbc.com.In organismul lui Flint au fost gasite cantitați…

- Familia lui Razvan Ciobanu, dar si anchetatorii incearca sa afle ce s-a petrecut in dimineata zilei de luni, cand designerul si-a pierdut viata intr-un dramatic accident rutier.Citește și: Informații EXLOZIVE Vica Blochina explica de ce a plecat Razvan Ciobanu IN GRABA de pe litoral Un…

- Fostul premier, Mihai Tudose, a suferit un infarct, in aceasta dupa-amiaza. Deși inițial s-a spus ca era intr-o ședința in momentul incidentul, adevarul este altul. Acesta se afla la un restaurant din Capitala cand a simtit ca i se face rau, iar ulterior a fost transportat de urgența la spital.

- O adolescenta de 14 ani a ținut timp de patru ani un regim alimentar restrictiv și a ajuns in stare grava la spital. Fata este ținuta in viața doar de transfuzii de sange, pentru ca maduva ei nu-l mai poate produce. Toate valorile compușilor din sange sunt sub limitele critice iar daca tratamentul medicilor…