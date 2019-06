Stiri pe aceeasi tema

- Situatie mai putin intalnita la Maternitatea Botosani, acolo unde medicii au avut in fata o adevarata provocare, potrivit Monitorulbt. Un bebelus de doar 720 de grame a venit pe lume, duminica, in Botosani.

- Vremea rea face prapad in Romania! Imaginea cu un pompier care duce in brațe un bebeluș de doar cateva luni, in incercarea de a-l salva din calea apelor, a devenit virala. Se intampla Dupa ce a plouat torențial ore in șir, mai multe localitați au fost inundate, iar pompierii au intervenit pentru a salva…

- O masina a SMURD a plecat de la Cluj spre localitatea germana Bad Oeynhausen, unde se afla cea mai mare clinica de chirurgie cardiaca din Europa. Vehiculul transporta un bebelus si pe mama sa si trebuie sa ajunga la destinatie pana joi, 16 mai.

- Un bebeluș japonez nascut prematur cântarind numai 258 de grame va fi externat dupa șase luni și jumatate, a anunțat unitatea spitaliceasca, relateaza AFP. Când Ryusuke Sekino s-a nascut, în octombrie, mamei sale îi era teama chiar și sa îl atinga, potrivit The Guardian.…

- Un bebelus din Japonia, care a cantarit doar 258 de grame la momentul nasterii sale premature, urmeaza sa paraseasca spitalul dupa o perioada de sase luni si jumatate in care a fost ingrijit in sectia de neonatologie! Copilul a venit pe lume la 22 de saptamani de sarcina!

- Mirela Vaida a devenit mamica pentru a treia oara. Cel mai proaspapt mebru al familie, Tudor Stefan, s-a nascut astazi la ora 10:00. Citeste si O cunoscuta emisiune, preferata de multi romani, revine la televizor! Mirela Vaida, in culmea fericirii "La cat l-am amenintat ca il scot fortat…

- O femeie in varsta de 31 de ani, gravida, a inceput sa aiba contractii in timpul unei petreceri. S-a inchis in baie, a dat nastere copilului pe vasul de toaleta, l-a pus intr-un sac si l-a aruncat in tomberon, pentru a putea continua distractia! Nu, nu este o gluma!