Stiri pe aceeasi tema

- Atentatul de joi de la Kabul a facut din nou victimele printre romani. Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a…

- ​Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, într-o conferinta de presa, ca “tricolorilor” ar trebui sa nu le fie frica la meciul cu Spania, din preliminariile Euro-2020, ei având nevoie de curaj pentru a-i pune în dificultate pe iberici. “Am în…

- Inspectorii Registrului Auto Roman au iesit in strada pentru a verifica starea tehnica a masinilor care circula pe drumuri. Din pacate, multe dintre autovehicule erau adevarate bombe pe roti, gata oricand sa provoace accidente cu consecinte neprevazute.In judetul Suceava, din cele 874 de ...

- Deborah Kiley, o tânara în vârsta de 24 de ani, a șocat întreaga lume, dupa ce a povestit cea mai terifianta întâmplare din viața ei.În octombrie 1992, Deborah, împreuna cu alte 4 persoane, au avut parte de cea mai cumplita întâmplare din…

- Un om de afaceri din Iran se declara norocos ca se afla in viața dupa ce a fost torturat de catre autoritațile statului natal, sub pretextul ca este spion pentru Israel dar și pentru asasinarea unor oameni de știința din Iran.

- Politia din Budapesta a inceput evacuarea locuitorilor din zona parcului Varosliget, in centrul orasului, in vederea dezamorsarii unei bombe neexplodate de mari dimensiuni datand din al doilea razboi mondial gasite in zona, a anuntat vineri dimineata municipalitatea, transmit MTI si Magyar Hirlap. Zona…

- Fostul vicepresedinte al Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Jack Warner, a fost obligat, joi, printr-o decizie din partea unui judecator federal american, sa achite 79 milioane dolari reprezentand despagubiri in cadrul unei proceduri civile, informeaza AFP.