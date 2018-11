Stiri pe aceeasi tema

- In ultimii ani, Vancouver a devenit o destinatie atractiva pentru investitorii asiatici, in special cei din China. Sume mari de bani, provenite de multe ori din activitati puse sub semnul intrebarii, au fost investite in cazinouri, imobiliare si bunuri si produse premium. Din 2014 incoace, de exemplu,…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters prluata de news.roSectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu (PSD), l-a felicitat, sambata, pe primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava (PNL), pentru ”modul extraordinar” in care a reușit sa modernizeze și sa transforme orașul prin intermediul fondurilor europene. ”Alba Iulia și județul Alba au știut…

- China a solicitat permisiunea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru a impune Statelor Unite sanctiuni comerciale in valoare de aproximativ sapte miliarde de dolari anual legate de unele marfuri americane, informeaza Xinhua. Documente publicate marti de OMC arata ca, potrivit Beijingului,…

- Jack Ma, cofondator si presedinte executiv al Alibaba Group Holding Ltd, cel mai mare retailer online din China, se va retrage din functie in termen de un an. Ma, unul dintre cei mai bogati oameni din tara, va preda atributiile lui Daniel Zhang, in prezent director executiv al companiei. Fost profesor…

- La festivitatea de decernare a premiilor au fost prezente oficialitatile din Tianshui, alaturi de un public format din peste 3.000 de persoane. „Acest premiu bineinteles ca ma onoreaza, Li Bai si Du Fu fiind pentru chinezi ceea ce este Eminescu pentru literatura romana. Ma onoreaza pe mine si onoreaza…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit intr un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, pentru o societate comerciala cu sediul in municipiul Bucuresti, componente hidro nedeclarate, cu o valoare totala de peste 105.000 lei.…

- Hong Kong, cunoscut oficial ca Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze, este o regiune autonoma de pe coasta de sud a Republicii Populare Chineze. In 1898 Marea Britanie a incheiat un tratat cu China prin care li s-a acordat concesionarea pe 99 de ani a insulei si a…