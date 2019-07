Stiri pe aceeasi tema

- Arhiviști americani care au cumparat o colecție de CD-uri în cadrul unei vânzari de obiecte dintr-o casa au descoperit 2400 de fotografii cu celebrul Ground Zero din New York dupa atentatele de la 11 septembrie 2001. Din câte se pare fotografiile cu turnurile gemene dupa atentatele…

- „Aservitilor sefului suprem li s-au acordat «salarii de excelenta" li s-au angajat sotiile, finii, verii si cumnatii in sistem, in urma unor asa-zise concursuri cu subiecte intocmite, probabil, cu o seara inainte. (...) Aservitii mai in varsta sunt imputerniciti, spre sfarsitul carierei, in functii…

- Dan Nicorescu si-a cumparat, recent, un bolid de lux in valoare de jumatate de milion de euro. Acesta insa nu a apucat sa se bucure prea mult de bijuteria pe patru roti deoarece mașina a avut de suferit, din cauza celui care trebuia sa i-o livreze acasa. Intr-o clipa de neatentie, angajatul a zgariat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Iasi a inceput urmarirea penala fata de societatea DelGaz Grid in cazul exploziei produse la blocul de locuinte de pe strada Theodor Vascauteanu din municipiu. Deflagratia a avut loc la 1 august 2016. In urma exploziei, doua persoane au decedat, iar structura de rezistenta…

- China a realizat de curand o premiera mondiala, intr-un decor ce pare desprins din universul SF - un reactor urias din otel, in forma unui hamburger si plasat sub drapelul national -, reusind sa mentina timp de peste 100 de secunde conditiile necesare pentru a asigura o fuziune nucleara, considerata…

- Un barbat de 57 ani, din municipiul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce, aflat la volan in stare avansata de ebrietate, a avariat patru masini in centrul orasului, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, barbatul a condus autoturismul…

- Munira Abdulla, o femeie din Emiratele Arabe Unite care era in coma de 27 de ani, s-a trezit dupa ce i-a auzit vocea fiului in camera de spital. Ea era in stare vegetativa din 1991, dupa ce a fost lovita de un autobuz școlar.

- Conducerea Casei Județene de Asigurari de Sanatate acopera cu buna știința o afacere urat mirositoare, cu puternic iz penal, descoperita cu mai bine de un an in urma cu ocazia unui control efectuat de inspectori ai instituției la doua binecunoscute lanțuri de farmacii din județ, Iris Pharm și Farmacia…