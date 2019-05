Stiri pe aceeasi tema

- A patra si a cincea oara anul acesta, avioane de vanatoare americane au interceptat bombardiere rusesti, marti, in apropiere de Alaska, a anuntat miercuri o sursa militara oficiala din SUA, preluata de Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ruptura se marește! Decizia Vioricai Dancila care…

- "Aeronavele ruse au ramas in spatiul aerian international si nu au intrat niciun moment in spatiul aerian suveran al SUA sau al Canadei", a comunicat NORAD (North American Aerospace Defense Command, comandamentul apararii aerospatiale nord-americane) printr-un mesaj in reteaua Twitter."Au…

- Sase avioane militare ruse au fost escortate luni departe de Alaska de catre avioane de vanatoare americane, care le-au urmarit pana au iesit din Zona de Identificare a Apararii Aeriene (ADIZ), a anuntat marti securitatea aeriana a Statelor Unite si canadei (NORAD), relateaza AFP.

- Sase avioane militare ruse au fost escortate luni departe de Alaska de catre avioane de vanatoare americane, care le-au urmarit pana au iesit din Zona de Identificare a Apararii Aeriene (ADIZ), a anuntat marti securitatea aeriana a Statelor Unite si canadei (NORAD), relateaza AFP.Doua bombardiere…

- Mai intai, doua avioane rusesti Tu-95 au fost interceptate luni de doua avioane F-22 americane. Un al doilea grup de avioane rusesri, format din doua Tupolev si doua avioane de lupta SU-35 au fost interceptate la randul lor de alte doua avioane americane F-22, a anuntat Comandamentul Nord-American…

- "Momentul tranzitiei a venit", a afirmat sambata secretarul de stat american, Mike Pompeo, intr-o inregistrare video adresata poporului venezuelan, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei…

- "Statele Unite stau cu fermitate alaturi de voi in cautarea libertatii si democratiei", a adaugat seful diplomatiei de la Washington in acest mesaj difuzat pe Twitter. "Puteti avea cele mai inalte exigente fata de institutiile voastre, armata si liderii vostri si sa cereti revenirea democratiei",…

- Ministrul de Externe al Iranului susține ca sancțiunile impuse de administrația Trump anul trecut au încetinit eforturile ajutoarelor din zonele lovite de inundații, în care aproape 60 de oameni au murit pâna acum, potrivit AP News. Mohammad Javad Zarif a postat luni pe Twitter…