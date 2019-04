Stiri pe aceeasi tema

- Cazul a avut loc in data de 4 martie, in sectorul Ciocana al Capitalei.Potrivit politiei, barbatul s-a apropiat de minorul in varsta de 10 ani si i-a luat telefonul din mana in timp ce copilul se juca.Politia a fost alertata de catre parintii victimei.

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- Un barbat a vrut sa jefuiasca mașina unui preot, dar in momentul in care a deschis portiera, a facut infarct. Momentul tragediei a fost surprins de camerele de supraveghere. In imagini se poate observa cum...

- Inregistrarea surprinde momentul in care un barbat, care era intins pe sosea, este calcat de autoturism, soferul neputand evita producerea accidentului. The post Momentul in care un sofer trece cu masina peste un barbat. Imagini filmate cu camera de bord (Video) appeared first on Renasterea banateana…

- Camera de bord a unei mașini care circula pe DN73, in județul Brașov, a surprins un accident infiorator. In imagini se poate vedea cum autoturismul trece peste un barbat, care statea intins pe șosea.

- Barbatul de 39 de ani din Moldova Noua, judetul Caras Severin, care a intrat, sambata seara, cu masina in Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova, dupa ce a trecut prin usile de acces si a distrus sala de asteptare, a fost retinut duminica de politisti pentru…

- In imaginile cu momentul impactului surprinse de camerele de supraveghere se vede cum masina intra pe contrasens și se izbeste violent de un alt autoturism. Tanarul care si-a pierdut viata se indrepta catre locul de munca, in momentul in care s-a intamplat tragedia. Potrivit unor cunoscuți…