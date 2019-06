Stiri pe aceeasi tema

- O adolescenta in varsta de 19 ani și-a pierdut viața, dupa ce leagnul in care se afla s-a rupt la inalțime și ș-a prabușit la pamant. Momentul terifiant a fost filmat, din greșeala, de un martor. Incidentul a avut loc in parcul de distracții din orașul Jizak, din Uzbekistan.

- O tanara de 19 ani și-a pierdut intr-un parc de distracții din Uzbekistan. Tanara se afla intr-un aparat care s-a rupt și s-a izbit de pamant in timp ce era plin de pasageri. Pe rețelele de socializare circula un filmuleț cu momentul in care brațul Pendulului, unul dintre cele mai populare aparate din…

- Agresorul soției lui Cristi Manea a fost prins de autoritațile italiene. The Sun a publicat imagini dure de la finalul meciului Franța U21 - Romania U21 0-0, cu soția fotbalistului plina de sange. Publicația britanica a postat doua imagini cu soția lui Manea, care era umpluta de sange, și parasea stadionul…

- Insula Iubirii, sezonul 5, episodul 7. Caderi in ispita, scene incendiare, dar și cel mai șocant moment al emisiunii au facut parte din aceasta ediție. Un nou concurent a surprins pe toata lumea, la doar cateva ore dupa ce a ajuns in preajma ispitelor.

- Un zgomot asurzitor, urmat de nori de praf. In doar cateva momente, un utilaj gigant, folosit la exploatarea valceana de la Alunu, pentru extragerea carbunelui, s-a facut una cu pamantul. Din fericire, muncitorii aflati in zona s-au retras la timp din calea pericolului, astfel ca nu au fost victime.…

- Snehashree Sudarshan, din Newmarket, Suffolk, Anglia, și-a ucis fiul de patru ani, pe Abhay Rao, dupa care s-a sinucis. Anchetatorii nu iau in calcul posibilitatea ca cei doi sa fi fost uciși, intrucat au fost descoperiți cu rani in jurul gatului. Oamenii legii au fost alertați de un…

- Un incendiu puternic s-a declanșat luni seara la Paris, in Franța, la celebra catedrala Notre Dame. Potrivit surselor de la fața locului, acoperișul catedralei s-a prabușit complet. La locul evenimentului au intervenit numeroase echipaje de pompieri, care incerca sa stinga focul uriaș cu tunurile de…

- Arnold Frieman a murit. Era fondatorul Advance Electronics si supravietuitor al Holocaustului, scrie ciao.ro. Barbatul si-a pierdut parintii, doi frati si o sora in lagarele de la Auschwitz. Barbatul s-a nascut in anul 1928 in Ungaria si a trait iadul pe pamant, asa cum le spunea cu sinceritate tuturor…