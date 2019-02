Gelu Vișan: Ne merităm soarta!

In audierea de ieri, LCK se lăuda că a oprit câte 2000( două mii) de contracte cu fonduri europene pe an în România, pe motive de corupție. Am atras atenția de acum doi ani că DNA blochează accesul la fonduri europene, în mod intenționat, pentru a-i face pârtie pentru procuror European Laurei Codruța Kovesi, demonstrând că este corupție… [citeste mai departe]