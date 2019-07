Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Mondiala de Folclor (I.G.F.) in colaborare cu Federația de Folclor din Spania ”Queixumes dos Pinos” a organizat in perioada 20-24 iunie 2019, cea de-a VII-a ediție a „Caravanei Folclorice”. In provincia Galicia, orașele Ourense și Pereiro de Aguiar din Spania a avut loc intalnirea tuturor soliștilor…

- Noi imagini au aparut cu momentul in care fetita de 9 ani din Baia de Arama este luata pe sus de catre mascati. Va precizam ca filmuletul prezinta imagini cu un puternic impact emotional.

- Arhiviști americani care au cumparat o colecție de CD-uri în cadrul unei vânzari de obiecte dintr-o casa au descoperit 2400 de fotografii cu celebrul Ground Zero din New York dupa atentatele de la 11 septembrie 2001. Din câte se pare fotografiile cu turnurile gemene dupa atentatele…

- Un caine a fost legat de o șina de tren, in Chile, dar ce a facut mecanicul a intrecut imaginația criminalului și a salvat patrupedul. Momentul dramatic a fost filmat, iar barbatul care a oprit planul diabolic a fost numit „erou” pe rețelele de socializare.

- Un barbat și-a dat foc, miercuri, și apoi s-a plimbat calm in fața Casei Albe, in timp ce era mistuit de flacari, iar polițiștii faceau incercari disperate sa il salveze. Momentul a fost filmat.

- In mai multe țari din Europa s-au inregistrat furtuni cu descarcari electrice, in regiuni mai extinse din Spania, Franța, Portugalia, Italia, Malta, Germania, Albania sau Marea Britanie. Imagini spectaculoase au fost postate de Severe Weather Europe cu o furtuna puternica in Cipru, saptamana trecuta.…