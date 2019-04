Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 23 de ani din judetul Cluj si-a gasit sfarsitul la Paris, unde se afla in vacanta impreuna cu iubitul ei. Fata si-ar fi dorit o poza cu turnul Eiffel, dar a cazut in gol de la peste 10 metri inaltime, chiar in fata barbatului care intentiona sa o ceara de sotie in capitala Frantei. In timpul…

