Stiri pe aceeasi tema

- Administratia locala din comuna gorjeana Scoarta efectueaza lucrari de igienizare a fantanilor de pe domeniul public, cat si la cele din curtea cetatenilor. Localnicii nu platesc vreo taxa pentru acest serviciu, spune primarul Ion S...

- Guvernatorul Denny Tamaki a subliniat ca decizia guvernului de a relua lucrarile este "extrem de regretabila" si contrara vointei locuitorilor din Okinawa. "Voi cere cu tenacitate un proces democratic care sa duca la o solutie prin dialog", a mentionat acesta, potrivit Agerpres. Alegerea…

- Cel mai mare pod maritim din lume, care leaga Hong Kong, Macao și orașul Zhuhui, a fost inaugurat, marți, de președintele Chinei, Xi Jingping. Construcția a fost ridicata in 7 ani, timp in care a luat 18 vieți. Aceasta masoara 55 de kilometri și cuprinde un tunel de 6,7 kilometri. Vezi galeria foto…

- Florile delicate de cires, care de obicei marcheaza sosirea primaverii in Japonia, si-au facut aparitia din nou in aceasta toamna, un fenomen rar, dupa cum a explicat miercuri o agentie de meteorologie nipona, potrivit AFP. Aceasta inflorire neobisnuita ar putea fi efectul fenomenelor meteorologice…

- Rusia si Brazilia sunt cele doua mari absente din lupta pentru medalii la Campionatul Mondial de volei feminin din Japonia, dupa ce in ultima faza, Final Six, s-au calificat Japonia, Italia, Serbia, respectiv China, SUA si Olanda. Primele doua clasate din cele doua grupe de la Nagoya vor juca in semifinale.…

- DJ-ul american David Morales a fost arestat, duminica, pe un aeroport din sudul Japoniei sub suspiciunea de trafic de droguri dupa ce o cantitate mica de ecstasy a fost gasita asupra lui, informeaza AFP.Morales a fost retinut pe aeroportul din Fukuoka dupa ce politia de frontiera a gasit asupra…

- Micuta pasare care este cunoscuta sub numele de „ausel” seamana cu un pitigoi si traieste mai ales in padurile de brad. Este considerata cea mica inaripata, exceptand pasarile colibri, din tot arealul euroasiatic, din Spania pana in Japonia.

- Patru ani au așteptat voleibalistele din echipele naționale noi dueluri la nivel de Campionat Mondial. Incepand de sambata dimineața, in Japonia, 24 de reprezentative feminine se vor intrece pentru medalii. In prima faza sunt imparțite in patru grupe, iar primele patru clasate vor avansa. ...