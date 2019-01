Stiri pe aceeasi tema

- Un individ din Iași și tatal sau au fost arestați dupa ce au omorat in bataie un consatean, in seara de Craciun. Barbații din comuna Belcești l-au batut cu un par mai bine de 30 de minute, pana ce omul a murit in chinuri. Agresorii și-au recunoscut parțial faptele in fața polițiștilor, dar au spus ca…

- Antreprenorul roman care se ocupa de realizarea lucrarilor de constructie al lotului 4 din autostrada Lugoj – Deva a anuntat inchiderea lucrarilor pe acest an. Muncitorii au plecat acasa pentru sarbatorile de Craciun si vor reveni anul viitor. Pe santier, in ciuda vremii neprielnice, activitatea a continuat.…

- Pentru jumatate dintre romani, bugetul total alocat cadourilor de Craciun in acest an nu depaseste 300 de lei, in timp ce 2 din 5 cheltuie pana la 750 de lei, iar pentru aceasta 33% economisesc cu cateva luni...

- Jumatate dintre romani aloca un buget total pentru cadourile de Craciun din acest an de maxim 300 de lei, in timp ce 2 din 5 cheltuie pana la 750 de lei, mall-ul fiind destinatia preferata de cumparaturi pentru cea mai parte dintre consumatori, arata un sondaj realizat de pltforma online GiftShare.

- Un accident grav petrecut pe șoselele din Vietnam a fost surprins de o camera de bord. In imagini se poate observa cum o femeie, cu o prezența de spirit incredibila, iși salveaza copilul pe ultima suta de metri.

- Potrivit purtatorului de cuvant al E.On, accidentul ar fi fost provocat de "un cetatean". O echipa a E.On a intervenit, comutand alimentarea pe un circuit alternativ pana la remedierea definitiva. Alimentarea cu energie a fost reluata in aproape intreaga zona afectata. Traficul s-a desfasurat in conditii…

- Sase din zece companii vor acorda, in acest an, prime de sarbatori salariatilor, iar peste 65% dintre angajatori vor organiza petreceri de Craciun. Cele mai „darnice” sectoare sunt din sectorul de stat, retail, bancar, asigurari, software, telecom si industria auto. Datele centralizate de firma de…

- Pentru un cadou la o ocazie speciala, 43% dintre romani cheltuiesc intre 100 si 250 de lei, 36% intre 50 si 100 de lei si aproximativ 7% mai putin de 50 de lei, iar cand il aleg, cei mai multi romani (53%) merg pe intuitie, alegand unul care cred ca i-ar face placere persoanei careia il vor darui, potrivit…