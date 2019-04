Stiri pe aceeasi tema

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters, EFE si AFP, citate de news.ro.

