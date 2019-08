Știrile Protv: Filmul răpirii româncei din Spania. Detaliul care i-a salvat viața din mâinile marocanului S-au derulat scene terifiante, în Spania, unde o românca de 24 de ani, a fost eliberata de autoritati, dupa o ampla operatiune.

Fata a fost rapita, sechestrata si abuzata de un marocan, dar a reusit sa ceara ajutor unui amic aflat în Germania. Cel din urma, a sunat în tara si în felul acesta, politistii au ajuns la victima. Acesata avea taieturi pe mâini si era în stare de soc.

