- Un fenomen meteo neobisnuit s-a produs in aceasta dupa-amiaza in Capitala. In timp ce afara ninge, a tunat si a fulgerat. Fenomenul rar intalnint a fost observat de un martor ocular.Potrivit meteorologilor, tunetele care au insoțit ninsoarea este un fenomen rar.

- O ploaie cu gheața a cazut miercuri dupa amiaza, la Cugir, ne-au semnalat cațiva cititori din zona. Bucați mici de grindinam ca bobul de mazare, au acoperit cateva zone ale orașului. Este un fenomen neobisnuit pentru aceasa perioada a anului, caderile de grindina fiind asociate in general cu furtunile…

- Biserica in care peste 80 de copii indonezieni, aflati intr-o tabara biblica, au fost surprinsi de cutremurul de vinerea trecuta s-a deplasat cu aproximativ doi kilometri de locul pe care il ocupa inaintea seismului devastator, potrivit Reuters. Cutremurul cu magnitudinea 7,5 de pe coasta de vest a…

- Un anticiclon care s-a format deasupra Europei este atat de mare incat ar putea depași toate recordurile și va aduce, miercuri, o presiune atmosferica ridicata pe toata suprafața continentului, in special in zona centrala, in nordul Mediteranei și in nordul Balcanilor,

- „My Wife and My Mother-in-Law” („soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute iluzii optice din lume. Cercetatorii au descoperit recent ca lucrurile pe care oamenii le pot vedea in imagine (o femeie tanara care privește in departare sau profilul unei femei batrane care privește cu seriozitate…

- Un izvor termal de langa gheizerul Old Faithful din Parcul National Yellowstone a erupt pentru a patra oara in ultimii 60 de ani, a declarat joi un oficial al parcului, relateaza The Associated Press.

- Un spectaculos vartej de apa, de proportiile unei tornade, s-a produs "din senin" in apropiere de Akrotiri pe insula Santorini. Fenomenul neobisnuit a fost surprins de un pasager al unui feribot care se afla pe mare in acel moment.

