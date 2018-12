Stiri pe aceeasi tema

- Un seism puternic, de magnitudinea 7,8, a zguduit in luna septembrie Insulele Sulawesi, in centrul Indoneziei. La doar cateva ore dupa seism, un tsunami uriaș a lovit arhipelagul. Oamenii de știința au fost...

- Un mort și trei raniți. Acesta este bilanțul unui accident rutier produs pe DJ 161B, in afara localitații clujene Ploscoș. Autoturismul condus de un barbat s-a rasturnat, dupa ce a parasit partea carosabila. In sprijin a fost chemat și elicopterul SMURD. Accidentul rutier s-a produs in jurul orei 13:30,…

- Oamenii de stiinta au avut parte de o descoperire incredibila. Totul s-a întâmplat în Oceanul Atlantic, unde a fost gasita cea mai batrâna vertebrata din lume. Are 512 ani. Galeria Foto.

- Trei kilograme de bijuterii din metal galben, presupuse a fi din aur, au fost descoperite ascunse in șosete, in bagajul de cala al unui copil in varsta de 14 ani, pe Aeroportul din Cluj-Napoca. Acesta venea din SUA și urma sa fie preluat de un adult, informeaza Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta noapte in Romania, potrivit datelor publicate de Institutul National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul a avut loc in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, la o adancime ...

- Un cutremur puternic a avut loc, in aceasta dimineața, un cutremur care s-a resimțit inclusiv in București.Primele estimari arata ca acest seism a avut o intensitate de 5,7 grade pe scara Richter. Acesta s-a produs la ora 3.38, la o adancime de 143 de kilometri.UPDATE: INFP a…

- Un cutremur s-a produs joi seara, la ora 23.25, in județul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 200 de kilometri, dupa cum precizeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul, care a avut intensitatea de 3.5 pe scara Richter, s-a produs in apropierea…

- Oamenii au ajuns in Madagascar cu 6.000 de ani mai devreme decat s-a crezut anterior. Acestia vanau pasari mari, native, din insula din sud-estul Africii, lasand in urma oase sfaramate care au permis rescrierea cronologiei aparitiei primilor...