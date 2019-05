Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, nu reușește sa spulbere impredia generala ca formațiunea sa ar face jocul Moscovei, în schimb lanseaza o serie de acuzații grave la adresa PSRM și a președintelui Igor Dodon, pe care îl acuza ca face jocuri oculte împotriva Republicii Moldova. …

- Ministrul Justitiei ar putea afla, in cursul acestei dupa-amiezi, ce anume vor decide senatorii in privinta motiunii simple pe care au depus-o reprezentantii Opozitiei. ”Justitia – victima sigura in mainile lui Toader” se numeste motiunea care urmeaza sa fie dezbatuta luni, in plenul Senatului, dupa…

- Mai multe firme din municipiul Bistrița s-au raliat protestului „Romania vrea autostrazi” si au decis sa isi suspende activitatea vineri, de la ora 15,00, timp de 15 minute. Unii dintre acestia au oferit, in schimb, clientilor cafea sau suc si posibilitatea de a vorbi despre motivele care au dus la…

- Ștefan Mandachi, omul de afaceri din Suceava care a inițiat mișcarea #șieu, a declarat ca nu comenteaza declarații politice, dupa ce Liviu Dragnea, liderul PSD, l-a acuzat ca face „circ” prin inaugurarea simbolica a primului metru de autostrada al Moldovei. Inconjurat de aproape 2.000 de oameni, Ștefan…

- Mesajul postat, luni seara, pe Facebook de catre liberali incepe cu declaratia premierului din Parlament: ”Decat sa vorbesc liber si sa spun prostii, mai bine sa am o hartiuta in fata si sa spun lucruri corecte”.Liberalii comenteaza ca aceasta afirmatie a fost facuta ”spre exasperarea unei…

- Surprinzator sau nu, pensiile speciale nu au fost anulate, dupa ce un proiect prin care se propunea eliminarea acestora a primit un raport de respingere din partea comisiei. Aceasta problema a provocat un mic scandal dupa ce s-a aflat ca pana și deputații Opoziției s-au abținut de la vot.

- Atmosfera foarte tensionata, miercuri, în Parlament, unde doi deputați - unul de la PSD și celalalt de la USR - au fost gata sa se bata. Este vorba despre deputatul PSD Liviu Pleșoianu și deputatul USR Ionuț Moșteanu, care s-au certat din cauza activitații CNA, instituție care a fost acuzata…

- Deputatul PNL Ralucaa Turcan afirma ca singurul lucru bun din bugetul pe 2019 votat vineri de Parlament este majorarea alocatiilor pentru copii impusa de PNL, in pofida opozitiei PSD-ALDE. In opinia sa, „bugetul a fost adoptat si nu putem spune ca ne asteptam la vreo schimbare majora pentru romani”.