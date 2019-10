Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a deschis 66 de investigații în ultimii 4 ani privind posibile fraude în care e implicata țara noastra, România fiind de departe pe primul lor în UE din acest punct de vedere, se arata în Raportul anual al OLAF (pdf) pe anul 2018,…

- Garda de Coasta a incheiat un contract de furnizare cartuse pentru imprimante si multifunctionale cu societatea Meda Consult SRL din Targoviste.Descrierea contractuluiContractul este de furnizare cartuse pentru imprimante si multifunctionale, furnizorul avand obligatia asigurarii transportului gratuit…

- Cinci persoane, dintre care doi copii, au ajuns luni seara la spital, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 2E, la Braiesti, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, in masina se aflau sapte…

- In jurul orei 02.00, Garda de interventie Insuratei a intervenit in localitatea Baraganu, cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD, la un accident auto urmat de incendiu.In urma impactului au rezultat doua victime, barbati, in varsta de 21 si 22 ani, din Baraganu, decedati. Una din victime…

- Dumitru Diacov, președintele de onoare al PDM și președintele formațiunii parlamentare vorbește, intr-un interviu pentru Ziarul de Garda , despre colegii sai care au parasit Republica Moldova. Dansul spune ca dupa plecarea lui Vlad Plahotniuc, a vorbit cu el o singura data, la telefon.

- Peste 700 de militari, 40 de mijloace tehnice, elicoptere, Detasamentul de cavalerie si Detasamentul de Garda de Onoare al Jandarmeriei Romane participa, sambata, la manifestarile dedicate Centenarului Timisoarei cand trupele romane, conduse de Virgil Economu, au intrat in Timisoara si au instaurat…

- Pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un gater din localitatea Frumosu. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, nu sunt anunțate victime. Suprafața afectata este de aproximativ 300 de metri patrați. Intervin pompierii militari de la Detașamentul…