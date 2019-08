Stiri pe aceeasi tema

- Fetița de 13 ani din Balomiru de Camp, județul Alba, care a disparut de acasa de doua zile, fiind cautata de polițiști, dupa ce mama ei a povestit ca fata nu s-a mai intors acasa, a fost gasita joi, in gara din Simeria, județul Hunedoara. Polițiștii verifica daca a fost victima unei infracțiuni,…

- O fata de 10 ani a plecat singura, sâmbata, de la familia la care era în plasament, în localitatea timiseana Paru, fara sa anunte, fiind gasita dupa câteva ore de catre politistii Sectiei 7 Rurale Lugoj în

- O femeie de 63 ani, data disparuta in urma cu 20 de ani, a fost gasita de politisti in casa unui cuplu, ca sclava. Femeii nu i s-a permis deloc sa paraseasca locuinta de-a lungul anilor.

- Fetița de 6 ani disparuta in data de 10 mai din localitatea Repedea, județul Maramureș, a fost descoperita moarta in Ucraina, pe malul raului Tisa, potrivit Mediafax.Reprezentanții IPJ Maramureș au declarat, miercuri, ca fetița s-a inecat și ca nu exista suspiciuni cu privire la cauza decesului.…

