Stiri pe aceeasi tema

- Maria Piturca, procurorul de caz acuzat ca a bruscat-o pe fetita de 8 ani atunci cand a luat-o cu forta de langa familia din Baia de Arama, este convinsa ca minora va avea un trai mai bun langa familia care a adoptat-o, chiar daca va fi dusa in Statele Unite ale Americii.

- Apar detalii ingrozitoare despre fetița care a fost smulsa de langa asistenții maternali care o creșteau de la varsta de noua luni. Mai exact, se pare ca familia era in plina procedura de adopție, dar instanța a decis ca fetița sa fie data spre adopție unei familii din Statele Unite.

- Reporterului i-a luat cateva luni sa dea de urma lui Constantin, unul dintre miile de copii separati de parinti ca urmare a politicii "zero toleranta" a Administratiei Trump. Bebelusul roman a petrecut cinci luni departe de parinti, pana ce un judecator a decis sa fie trimis inapoi la familia lui, scrie…

- Un tanar in varsta de 33 de ani a fost descoperit spanzurat langa un depozit abandonat, situat in apropierea Garii de Est din Timișoara. Medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, a anunțat tion.ro. Barbatul a fost gasit spanzurat de o anexa a depozitului de concubina…

- Un scandal de proporții a izbucnit zilele acestea in Statele Unite dupa ce Carlos, un adolescent de 16 ani, a murit, luni, intr-un centru de detenție de la granița cu Mexicul. Este al cincilea minor care iși...

- Jose, un copil de 7 ani din Honduras, a traversat Rio Grande pe o pluta insotit doar de un contrabandist de persoane. Mama sa, o imigranta ilegala, a platit 3.500 de dolari pentru a-l aduce alaturi de ea in Statele Unite. Jose povesteste ca in timpul traversarii contrabandistii i-au spus ca il vor denunta…

- Rita Muresan, prietena a regretatului Razvan Ciobanu, nu-si revine din soc de cand a aflat ca acesta a murit. In direct la "Acces Direct", aceasta a povestit ce a simtit atunci cand s-a apropiat de trupul neinsufletit al designerului.

- Trupul neinsufletit al lui Bogdan Marghiol a fost adus in tara, duminica, in jurul pranzului. Tanarul a murit saptamana trecuta, in Turcia, acolo unde plecase la tratament, din cauza unei boli grave.