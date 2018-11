Stiri pe aceeasi tema

- „Eu sunt intr-un termen foarte rezonabil de raspuns. Curtea Constituționala practic nu are ce sa spuna aici” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in cadrul intalnirii cu reprezentanții comunitații romanești din Franța: Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis:…

- Este tensiune militara uriașa in apropierea țarii noastre. Relația dintre Rusia și Ucraina a escaldat brusc, dupa ce 3 nave militare ucrainene au fost sechestrate in stramtoarea Kerci, in zona de acces a Marii Azov. Rusia a deschis focul asupra navelor.

Consiliul de Securitate al ONU va avea luni o reuniune de urgenta privind escaladarea militara petrecuta duminica intre Ucraina si Rusia, care a arestat trei nave ucrainene in stramtoarea Kerci, potrivit unor diplomati citati de AFP, scrie Agerpres. Reuniunea a fost solicitata atat de Rusia

- Autoritatile de la Kremlin au afirmat miercuri ca una dintre versiunile luate in considerare in cazul exploziei produse la o scoala din orasul Kerci, in Peninsula Crimeea, in care cel putin zece persoane si-au pierdut viata, este cea a unui atac terorist, relateaza Reuters . Initial s-a vorbit despre…

