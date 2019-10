Stiri pe aceeasi tema

- Migrantii - noua barbati si o femeie - nu detineau documente de calatorie, a indicat purtatorul de cuvant al autoritatii vamale din Bialystock. Camionul, care transporta parchet stratificat, fusese oprit la Budzisko, in apropierea granitei cu Lituania, pentru un control rutier de rutina. Migrantii…

- Cei 39 de morți descoperiți intr-un camion langa Londra erau cetațeni chinezi. E o informație anunțata de BBC, care citeaza surse din poliție. Intre timp, in cadrul anchetei au fost percheziționate mai multe locuințe din Irlanda de Nord, țara natala a șoferului.

- Politia britanica a perchezitionat doua imobile in Irlanda de Nord in noaptea de miercuri spre joi, dupa descoperirea cu o zi inainte in Regatul Unit a unui camion frigorific cu 39 de cadavre. In varsta...

- Camionul din Marea Britanie in care miercuri au fost gasite 39 de cadavre era inmatriculat in Bulgaria, mai precis la Varna, pe numele unei companii deținute de un cetațean irlandez, a confirmat un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe din Bulgaria, transmite BBC. Cu toate acestea, poliția…

- Noua imigranti clandestini au fost gasiti in viata intr-un camion, pe o autostrada din Marea Britanie, la cateva ore dupa ce 39 de cadavre au fost depistate intr-un alt vehicul.Un camion suspect a fost oprit de politie miercuri dupa-amiaza in regiunea Kent, pe Autostrada M20, in apropierea…

- Corpurile a 39 de migranți au fost descoperite in containerul unui camion care circula in Essex, sud-estul Angliei, la circa 30 de kilometri est de Londra. Potrivit unor informații, poliția crede ca vehiculul a venit din Bulgaria. Șoferul are 25 de ani și este din Irlanda de Nord.

- Cazul prezentat de ziarul nostru a ajuns pe masa oficialilor de la Home Office, care acum iși cer scuze și susțin ca și-au reparat greșeala. Diferențele intre cele doua forme de rezidența sunt mai multe, cea mai importanta referindu-se la felul in care copii acestor romani primesc automat, sau nu, cetațenie…

- Cadavrele a doi romani au fost descoperite vineri dimineața in zona Forchies-la-Marche din Belgia, au anunțat autoritațile, precizand ca victimele au fost impușcate in cap, informeaza postul RTL.