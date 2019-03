Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul australian Fraser Anning, care a starnit furia opiniei publice la scurt timp dupa atacul de la Christchurch, Noua Zeelanda, legand incidentul de imigratia musulmanilor, a fost lovit in cap cu un ou de catre un adolescent, la un eveniment politic langa Melbourne.

- Suspectul sangerosului atac din Noua Zeelanda ar fi venit la București, in noiembrie anul trecut, iar de aici ar fi inchiriat o mașina pentru a se deplasa in Ungaria. El ar fi fost intr-un „turneu de documentare istorica” in Balcani.

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini a condamnat vineri atacurile antimusulmane de la Cristchurch, in Noua Zeelanda, mentionand ca-i "compatimeste" pe cei care au asociat politicile de extrema dreapta pe care le sustine cu acest masacru, relateaza dpa. Teroristii care au deschis…

- Vloggerul YouTube PewDiePie a declarat ca este ''dezgustat'' de faptul ca suspectul arestat in legatura cu atacurile produse vineri la doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda, i-a pronuntat pseudonimul in timp ce transmitea in direct imagini video cu impuscaturile, relateaza Press…

- Presedintele american Donald Trump si-a declarat 'cea mai calda simpatie' dupa 'oribilul masacru' caruia i-au cazut victime 49 de persoane 'nevinovate' la Christchurch, in Noua Zeelanda, transmit Reuters si AFP. 'Simpatia mea cea mai calda si cele mai bune urari se indreapta…