Știrile ProTV: Autostrada infernului. 4 morți și zeci de răniți, după ce 28 de mașini s-au ciocnit în lanț S-a dezlanțuit infernul pe o autostrada din Colorado. Cel puțin 4 persoane au murit și câteva zeci au fost grav ranite dupa ce 28 de mașini s-au izbit în lanț.

Șoferul camionului care a provocat cumplitul accident a ajuns în spatele gratiilor.

În imaginile filmate din elicopter se vede infernul de pe șosea. Zeci de mașini au ars ca o torța, iar fumul dens și negru a inundat carosabilul. Coșmarul a început în momentul în care un vehicul de mare tonaj încarcat cu cherestea a fost scapat de sub control.

