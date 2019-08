Stiri pe aceeasi tema

- Alin Simota, fostul finanțator de la Jiul Petroșani din perioada 1999-2012, a vorbit la GSP Live despre perioada in care l-a avut jucator pe Ionuț Luțu. Acesta a jucat pentru Jiul in 2009. „L-am avut pe Luțu jucator 6 luni de zile. Un talent innascut. Pacat ca n-a putut juca la un alt nivel mai mare.…

- Familia Beckham se pregatește de o noua etapa de viața, in Florida, acolo unde fostul fotbalist a devenit de curand proprietarul unei echipe, Inter Miami, care va fi inscrisa in 2020 in campionatul american (MLS).

- Rugaciunea Sfintei Cruci ajuta la insanatoșire, dar și la indeplinirea dorințelor. Preoții spun ca te scapa de rele și alunga necazurile daca o citești langa o lumanare aprinsa și cu credința in suflet.

- O de 25 de ani din Minnesota susține ca foarte rar consuma alimente solide și spune ca timp de 97 de zile nu a pus mancare in gura. Audra Bear, de 25 de ani de la Minneapolis, Minnesota, a fost interesata toata viața ei de sanatate și a incercat diferite diete pentru a obține un stil de viața sanatos…

- O satmareanca, Samuela Rigo, are nevoie URGENTA de ajutorul tuturor satmarenilor care o pot sprijini in mod concret – și sunt dispuși sa o faca – sa-i salveze viața. Intr-o postare de pe grupul de Facebook ”Satu Mare te iubesc”, apare acest apel extrem de emoționant: Dragi satmareni, Samuela Rigo are…

- Peste 30 de persoane si-au pierdut viata dupa ce fortele de securitate au deschis focul luni asupra protestatarilor din capitala Khartoum, potrivit informatiilor furnizate luni seara de o organizatie medicala, transmit dpa si AFP.Numarul victimelor a crescut de la 13, cifra anuntata initial,…

- Un criminal în serie american a fost executat joi în Florida, la 35 de ani dupa ce a violat si ucis cel putin opt tinere în regiunea Tampa.Robert Long, zis si ‘Bobby’, în vârsta de 65 de ani, a primit injectia letala în închisoarea statului Florida,…

- Bobby Joe Long, in varsta de 65 de ani, a fost capturat dupa crimele in serie comise in decursul a opt luni, in 1984, dupa ce si-a eliberat singura victima care a supravietuit, Lisa Noland, pe care a violat-o in repetate randuri pe parcursul a 26 de ore, relateaza NBC News, preluat de digi24.ro. Babatul…