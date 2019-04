Stiri pe aceeasi tema

- Ethiopian Airlines isi mentine increderea in constructorul american Boeing in pofida prabusirii unuia dintre avioanele sale 737 MAX 8 pe 10 martie, a doua catastrofa aeriana a acestui tip de aparat in cinci luni, ceea ce a condus la imobilizarea modelului in intreaga lume, a declarat luni CEO al companiei…

- 157 de persoane din peste 30 de țari au murit, duminica, in urma accidentului aviatic care a avut loc la 60 de kilometri de capitala Etiopiei, Addid Ababa. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei Ethiopian Airlines a pierdut legatura cu turnul de control la doar șase minute de la decolare.

- Pasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a anuntat directorul general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam.

- Pasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a anuntat directorul general al companiei a...

- Avion prabusit, avea 157 pasageri la bord. Toți pasagerii au murit. Anuntul TRAGEDIEI a fost facut de premier Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața. Anunțul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed. Zborul ET 302 s-a prabusit…

- Un zbor al companiei Ethiopian Airlines, care se indrepta spre capitala Nairobi, s-a prabușit duminica dimineața, avand 149 de pasageri la bord și opt membri ai echipajului, a informat un purtator de cuvant al companiei, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de mediafax. Zborul ET 302…

- Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinatia Nairobi, Kenya, s a prabusit, duminica dimineata. Anuntul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed.Se pare ca la bordul avionul se aflau 149 de persoane. Un purtator ce cuvant al Ethiopian Airlines a confirmat ca aeronava Boeing 737 s…

- Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața. Anunțul a fost facut de premierul etiopian, Abiy Ahmed, noteaza sputniknews.com. La bordul avionul se aflau 149 de persoane. Revenim cu detalii. Foto: EPA Victor Rebengiuc le-a facut portretele…