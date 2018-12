Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a anulat in cele din urma intalnirea cu omologul sau rus Vladimir Putin in marja summitului G20, care se deschide vineri la Buenos Aires, la circa o ora dupa ce afirmase ca intalnirea vine intr-un "moment foarte oportun", pe fondul escaladarii din Ucraina, scrie AFP.

- Pamela Anderson l-a criticat pe premierul Australiei dupa ce a facut niște comentarii urate in privința ei, dupa ce aceasta i-a cerut sa-l ajute pe bunul ei prieten Julian Assange, fondatorul Wikileaks. Actrița in varsta de 51 de ani i-a cerut lui Scott Morrison sa-l aduca pe Assange in Australia. In…

- Intalnirea pe care președintele Klaus Iohannis urma sa o aiba, la Londra, la ora 17.30, cu premierul britanic Theresa May a fost anulata, potrivit Digi 24. Discuțiile nu vor mai avea loc in condițiile in care May este intr-o ședința tensionata pe tema noului acord privind Brexit-ul.

- "Ieri, in plenul #PE reunit la Strasbourg a avut loc dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, in cadrul careia Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a prezentat in fața deputaților europeni viziunea sa privind viitorul comun al Uniunii. Pentru ca timpul nu a permis intervenția mea in plen, in…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus liderilor partidului sau ca nu va mai candida pentru șefia formațiunii creștin-democrate (CDU) la alegerilde de la inceputul lunii decembrie, a declarat Reuters o sursa de rang inalt din partid.

- Premierul australian Scott Morrison l-a anuntat, intr-o convorbire la telefon, pe omologul sau israelian Benjamin Netanyahu ca intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, conform news.ro.Presa australiana a scris in aceeasi zi, luni, ca Scott Morrison…

- Președintele Jean Claude Juncker a ajuns, marți, la ora 13, la Aeroportul Baneasa, unde a fost intampinat de premierul Viorica Dancila. Dupa ce luni intalnirea dintre cei doi nu a mai avut loc dintr-o gafa a SPP, premierul a ajuns, marți, la Aeroportul Baneasa la ora 11,55, intalnirea cu Jean-Claude…