Știrile ProTV: A ghicit codul unui seif din întâmplare. Experții s-au chinuit 40 de ani să îl deschidă Experții de la muzeul Vermilion din Alberta, Canada, au încercat timp de 40 de ani sa deschisa un seif care se afla în subsolul cladirii. Un turist, însa, a reușit sa îl deschida din prima încercare, sub privirile uimite ale tuturor.

Reprezentanții muzeului au apelat la numeroase persoane ca sa îi ajute sa deschida seiful: foști angajați, fierari și chiar la compania care îl realizase. Mai mult, turiștii care au vizitat muzeul, de-a lungul anilor, au fost încurajați sa încerce sa ghiceasca combinația seifului, însa nimeni nu a reușit… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

