- Greu de crezut ca un asemenea act a putut fi comis „in numele lui Dumnezeu”. Un copil in varsta de 7 ani a fost ingropat de viu de cei care ar fi trebuie sa aiba grija de el, pentru ca nu a știut sa recite corect cateva versete din Biblie.

- Nicolae Horodinca si sotia sa. SURSA: ziuanews.ro Nicolae Horodinca, un spion roman trimis in SUA la inceputul anilor 1980, a cerut azil politic autoritatilor americane. Desi in Romania a fost condamnat la moarte, in absenta, pentru tradare, Horodinca a ajuns sa se planga de noua sa viata pe taram american…

- Un canadian, Robert Lloyd Schellenberg, condamnat deja la 15 ani de inchisoare in China, a fost condamnat luni la moarte pentru trafic de droguri, in cadrul unui nou proces, in contextul unor relatii tensionate intre China si Canada, relateaza AFP si Reuters.

- Agentia IRNA a scris ca barbatul era condamnat pentru frauda, conspiratie, constituire de grup infractional, fals, mita si infiintarea unor companii false. Noile curti islamice revolutionare, ale caror sentinte pot fi contestate doar daca este vorba de condamnari la moarte, au fost infiintate in luna…

- Un om de afaceri condamnat la moarte pentru infractiuni economice a fost executat, sâmbata, în Iran. Hamidreza Baqeri-Dermani a fost condamnat pentru “raspândirea coruptiei pe Pamânt”, o vina capitala conform legislatiei islamice din Iran, a anuntat televiziunea…

- Un ucigas condamnat la moarte care a petrecut mai mult de 36 de ani pe ''culoarul mortii'' in statul Tennessee a fost executat joi pe scaunul electric, fiind a doua oara in cinci saptamani cand in acest stat a folosita electrocutarea pentru a executa o condamnare la moarte, relateaza Reuters preluata…

- David Miller, in varsta de 61 de ani, a fost declarat mort la ora ocala 19.25 la inchisoarea de securitate maxima Riverbend din Nashville, conform unei declaratii a Departamentului de Corectie din Tennessee. Miller, condamnat pentru crima de gradul intai pentru ca in 1981 a ucis o femeie de 23 de…

- Cu 50 de ani in urma, un inel vechi de peste doua milenii a fost descoperit aproape de Betleem. Pentru ca tehnica de atunci nu a permis analizarea exacta a bijuteriei, abia in urma cu cateva zile specialiștii au putut trage concluzia: obiectul i-a aparținut lui Pilat din Pont (cunoscut și ca Ponțiu…