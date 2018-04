Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase glume si fake news (stiri false) politice au dominat farsele care au fost publicate online in presa internationala duminica, de 1 Aprilie, o data la care omenirea marcheaza Ziua Pacalelilor. Cele mai amuzante dintre ele au fost centralizate de jurnalistii de la DPA. Ironizarea…

- Uniunea Europeana pregateste contracararea retelor de socializare online acuzate ca raspandesc "stiri false", Bruxellesul avertizand ca scandaluri precum utilizarea in scop electoral a datelor Facebook risca "subminarea sistemelor democratice" inaintea scrutinului europarlamentar, scrie FT.

- Tarile din Balcani sunt cele mai vulnerabile din Europa in fata fenomenului „fake news“ (stiri false, in trad.). Aceasta este concluzia unui studiu publicat la sfarsitul acestei saptamani de Institutul pentru o Societate Deschisa din Sofia, fondat de miliardarul american de origine ungara George Soros.

- Parlamentul olandez a adoptat luni o motiune prin care solicita guvernului condus de Mark Rutte sa ceara Bruxelles-ului inchiderea website-ului EUvsdisinfo, creat de Comisia Europeana pentru a fi o baza de date ce monitorizeaza asa-numitele stiri false (fake news) aparute in mass-media, transmite…

- Ca stirile false se raspandesc mai repede decat cele adevarate se stia, insa rapiditatea cu care "fake news-urile" ajung la foarte multi oamewni i-a uimit pe cercetatorii de la MIT care au realizat un studiu urias pornind de la peste 130.000 de stiri care au fost distribuite in ultimii 12 ani pe Twitter.…

- Farsele cu pretinsele reduceri in magazine, afisate cu scopul de a ademeni cumparatori, s-ar putea sa nu mai treaca. Deputații PL au inregistrat in Parlament un proiect de lege care stabileste reguli clare pentru astfel de oferte.

- Oficiali ai Ambasadei SUA s-ar fi implicat in alegerile din 2016, cand au sustinut „interviuri” cu mai multi candidati din toata tara. In cadrul unui asemenea interviu, secretarul politic al Ambasadei SUA in Romania i-ar fi cerut lui Catalin Chereches, primarul municipiului Baia Mare, sa accepte un…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si a declansat cercetari prealabile fata de procuroarea DNA Alexandra Lancranjan dupa ce, la inceputul lunii februarie, site-ul “Lumea Justitiei” a dezvaluit ca aceasta a participat la recepții cu politicieni. Inspectia a raspuns a confirmat ancheta prealabila, declansata…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Strile false au inceput sa domine toate industriile si au devenit o unealta politica, o insulta sau chiar un cliseu. Oamenii de stiinta vor sa combata acest fenomen cu ajutorul unui joc online, informeaza The Guardian.

- Sotia fostului sef de stat Ion Iliescu, Nina Iliescu, a publicat, joi, pe blogul acestuia, in mod inedit, o precizare in care denunta aparitia unei serii de stiri false cu privire la pensia sa, ea apreciind ca, din pacate, productia de „fake news” este o industrie de viitor.

- Convinsa ca Romania, Europa și intrega lume se confrunta cu o problema certa, in expansiune vizibila, legata de știrile false, care genereaza evidente daune imense pentru persoane, instituții și state, umanista Maria Grapini a adresat o noua intrebare scrisa Comisiei Europene, pe acest subiect. Europarlamentarul…

- [caption id="attachment_39848" align="alignleft" width="427"] Imagine: Cetațenii italieni pot sesiza un fals la un click distanța. Sursa: Commissariatodips.it[/caption] Germania are deja o lege care interzice diseminarea știrilor false și a discursului de ura in mediul online, iar autoritațile din Franța…

- Viorica Dancila este o femeie de 55 de ani, nascuta in Videle, Teleorman, județul lui Dragnea. Este pesedista și europarlamentar de doua mandate. Dupa cum vedeți, numai dupa citirea acestor doua-trei randuri, aveți suficiente motive ca sa nu va fie simpatica. Numai ca nu a fost de ajuns atat.

- Papa Francisc a cerut miercuri un "jurnalism al pacii'' pentru a contracara raspandirea stirilor false, pe care le-a calificat drept o amenintare majora pentru societate, relateaza DPA. "Stirile false sunt un semn al unor atitudini de intoleranta si hipersensibilitate si duc doar la raspandirea arogantei…

- Legislativul de la Moscova a adoptat o declaratie miercuri, 24 ianuarie, prin care condamna modificarile la Codul Audiovizualului din Republica Moldova, menite sa interzica retransmiterea stirilor si a emisiunilor politice din Federaia Rusa.

- Politia italiana a anuntat joi, cu mai putin de doua luni inainte de alegerile parlamentare, lansarea unui site destinat sa permita cetatenilor sa semnaleze posibile stiri false ("fake news") si sa obtina, daca este posibil, verificari sigure, relateaza AFP,

- Huffington Post a anuntat ca inchide programul prin care publica continut realizat de colaboratori voluntari, intr-un demers care are ca scop cresterea calitatii editoriale a site-ului de stiri si evitarea publicarii unor stiri false, neverificate, scrie news.ro.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, ca l-a desemnat pe ministrul apararii Mihai Fifor in funcția de premier interimar, dupa ce i-a acceptat demisia lui Mihai Tudose. In același timp, Iohannis a precizat ca, miercuri, va avea consultari cu partidele politice, la Cotroceni, pentru desemnarea…

- Legea ce interzice propaganda rusa este tot mai aproape de a fi implementata. Pana pe 12 februarie, radiodifuzorii si televiziunile aflate sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa-si racordeze serviciile de programe audiovizuale in conformitate cu noile norme ale Codului audiovizual. Aceasta…

- Comisia Europeana a numit, in urma unui proces de selectie public, 39 de experti in cadrul grupului la nivel inalt constituit pentru a contribui la dezvoltarea unei strategii la nivelul Uniunii Europene in vederea combaterii fenomenului stirilor false (''fake news'') si a dezinformarii in mediul…

- Seful Facebook, Mark Zuckerberg, a recunoscut, in rezolutia sa pentru noul an, "erori" in inlaturarea unor continuturi problematice, precum "fake news" si discursuri care incita la ura, care prolifereaza pe reteaua de socializare, deficiente pe care a promis sa le remedieze in 2018, relateaza AFP. Si…

- Franta va lua masuri impotriva stirilor false propagate prin intermediul internetului si pe retelele de socializare in perioada electorala. Presedintele Francois Macron a declarat ca legislatia franceza va fi ajustata pentru a proteja democratia.

- Liderul de la Elysee a precizat ca isi doreste ca in acest an sa fie revizuita legislatia franceza privind mass-media, in asa fel incat platformele retelelor de socializare sa poate fi monitorizate mai atent, mai ales in perioada alegerilor. Inca de cand a devenit presedintele Frantei, Macron a criticat…