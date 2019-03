Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi cetateni olandezi care au fost prinsi luni, la Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei, avand ascunse intr-un autoturism 167 de pachete care contineau 84 kilograme de heroina, au fost arestati preventiv pentru 29 de zile, informeaza un comunicat al ITPF Sighetu Marmatiei, remis,…

- * Agentia de Protectia Mediului (APM) Mures a solicitat, luni, aprobarea impuscarii unui urs care a creat panica in ultimele nopti, la Targu Mures, dupa ce a patruns in repetate randuri intr-o gospodarie si a distrus mai multi stupi de albine. * O femeie in varsta 50 de ani a decedat,…

- * Pompierii militari au intervenit joi dimineata, in jurul orei 3,00, pentru salvarea vietilor a doi marinari care cazusera intre doua nave in zona de acostare a companiei de remorcaj maritim Coremar, din Portul Constanta, a informat Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta. Ulterior, unul…

- Mai bine de 42.000 de pachete cu țigari au confiscat polițiștii de la frontiera de nord a Romaniei, intr-o singura noapte. Doua mașini burdușite cu țigari din Ucraina care urmau a fi vandute la negru in țara au fost oprite de polițiștii de frontiera, una cu focuri de arma. Un autovehicul folosit de…

- * O tanara de 24 de ani a decedat, in cursul noptii de joi spre vineri, in Sectia de Terapie Intensiva din Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, unde se afla in moarte cerebrala de 19 zile dupa ce a fost diagnosticata si tratata de meningita, potrivit unui comunicat de presa al spitalului remis…

- * Noua persoane au ajuns la spital, joi dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident petrecut pe DN 52, la intrare in municipiul Turnu Magurele, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. * Doua noi cazuri de gripa au fost…